Юный дагестанец угнал машину ради моря

В Махачкале юный местный житель угнал машину. Подозреваемый заявил, что хотел покататься и поехать на море. Автомобиль вернули законному владельцу.

Юный житель Дагестана угнал в Махачкале автомобиль 21-летнего местного жителя и отправился на ней на море, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Хозяин машины обратился в полицию и сообщил о пропаже «Гранты», стоимость которой составила 600 тыс рублей. Угонщиком оказался 16-летний парень.

Во время допроса юноша заявил, что совершил преступление, чтобы покататься и поехать на море. Он также добавил, что оставил автомобиль на улице после того, как совершил запланированное.

Отмечается, что в отношении 16-летнего махачкалинца заведено уголовное дело по статье 166 УК РФ. Угнанный автомобиль вернули законному владельцу.