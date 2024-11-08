Азербайджан объявит на COP29 результаты первого аукциона по солнечной электростанции

Результаты "зеленого" аукциона, связанного с солнечной энергетикой, будут объявлены Азербайджаном на COP29. Подобное мероприятие проводится в республике впервые при поддержке ЕББР.

Данные первого в Азербайджане аукциона по возобновляемым источникам энергии будут объявлены на следующей неделе в рамках COP29, рассказал сегодня глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе пресс-конференции в рамках Климатической конференции ООН.

Ранее на СОР29 директор департамента энергетики и природных ресурсов по России, Кавказу и Центральной Азии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аида Ситдикова выразила надежду, что результаты аукциона станут известны в рамках Конференции.

"ЕБРР разрабатывает аукционы по возобновляемым источникам энергии в 14 странах. Три из них находятся в Центральной Азии и Азербайджане: Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. Азербайджан, надеюсь, объявит результаты своего первого аукциона, проведенного при поддержке ЕБРР, на COP29"

– Аида Ситдикова

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит в Баку с 11 по 22 ноября. Сегодня на форуме День энергетики.

Министр Шахбазов объявил, что итоги аукциона планируется объявить в предпоследний день COP29.

"21 ноября будут объявлены результаты первого аукциона по солнечной электростанции мощностью 100 МВт"

– глава Минэнерго Азербайджана