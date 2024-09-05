Спикер парламента Азербайджана провела встречу с экс-премьером Великобритании

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Беседа состоялась в рамках климатической конференции COP29 в Баку.
Встреча спикера Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой и экс-премьером Великобритании, а ныне членом Палаты лордов Терезой Мэй, состоялась в Баку.
Мероприятие было проведено в рамках конференции по климату COP29.
Тереза Мэй поздравила Азербайджан с проведением COP29.
Кроме того, Сахиба Гафарова и ее собеседница обратили внимание на важную роль, которую играют парламенты в борьбе с проблемами изменения климата. Они отметили и важность парламентской встречи, назначенной на 16-17 ноября. Она состоится в рамках COP29 при совместной организации парламента Азербайджана и Межпарламентского союза.