Вестник Кавказа

Спикер парламента Азербайджана провела встречу с экс-премьером Великобритании

Спикер парламента Азербайджана провела встречу с экс-премьером Великобритании
Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Беседа состоялась в рамках климатической конференции COP29 в Баку.

Встреча спикера Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой и экс-премьером Великобритании, а ныне членом Палаты лордов Терезой Мэй, состоялась в Баку.

Мероприятие было проведено в рамках конференции по климату COP29.

Тереза Мэй поздравила Азербайджан с проведением COP29.

Кроме того, Сахиба Гафарова и ее собеседница обратили внимание на важную роль, которую играют парламенты в борьбе с проблемами изменения климата. Они отметили и важность парламентской встречи, назначенной на 16-17 ноября. Она состоится в рамках COP29 при совместной организации парламента Азербайджана и Межпарламентского союза.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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