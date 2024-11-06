Президент Азербайджана принял премьера Великобритании

В Баку в рамках COP29 состоялась встреча Ильхама Алиева и Кира Стармера. Это первый, исторический визит британского премьера в Азербайджан. Стороны обсудили СОР29, двусторонние отношения и продвижение переговоров Баку и Еревана.

В Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Настоящий визит стал первым визитом британского премьера в Азербайджан. Ильхам Алиев ответил, что визит имеет важное значение в отношениях между странами и является историческим.

Стармер выразил поздравления с проведением COP29 в Баку и председательством Азербайджана на этом мероприятии. Он заявил, что вопросы изменений климата входят в число важных и приоритетных в повестке дня Великобритании, и добавил, что вклад Азербайджана в борьбу с глобальными изменениями климата заслуживает одобрения.

Азербайджанский лидер заметил, что у Баку было мало времени на организацию COP29, но несмотря на это вся организационная работа была проведена в короткие сроки. Кроме того, в процессе переговоров по существу Конференции уже достигнут прогресс, добавил Ильхам Алиев. По его словам, прогресс, достигнутый по пункту 6 Парижского соглашения, это позитивный шаг.

На встрече Ильхам Алиев и Кир Стармер обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Великобританией, дали высокую оценку проекту строительства на инвестиции bp солнечной панельной станции в Джебраиле. Этот проект обеспечит переход на возобновляемую энергию и декарбонизацию одного из крупнейших в мире Сангачальского нефтегазовового терминала.

Азербайджанская сторона также высоко оценила поддержку, которую Великобритания оказывает в разминировании освобожденных территорий Азербайджана.

Британский премьер выразил интерес и спросил о ходе переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном. Ильхам Алиев поделился, что в настоящее время Баку и Ереван продолжают переговоры по мирному договору. Уже согласована значительная часть текста, имеется серьезный прогресс в делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, проведена не только делимитация, но и демаркация линии границы протяженностью более 12 км. На последней встрече комиссии была достигнута договоренность о продвижении этого процесса.

Азербайджанский лидер рассказал о важности исключения из Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану. Также Ильхам Алиев подчеркнул значение подготовки народов к миру для продвижения мирного процесса и подписания мирного договора.