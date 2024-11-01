Кубань подверглась атаке дронов

Два района Краснодарского края были атакованы беспилотниками. На местах работают экстренные службы. Власти дадут оценку материальному ущербу.

Десятки беспилотников атаковали этой ночью Крымский и Красноармейский районы Краснодарского края, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что дроны были перехвачены средствами ПВО, их обломки упали на крыши нескольких домовладений. Губернатор добавил, что жертв и пострадавших нет.

Подчеркивается, что на месте ЧП работают службы, которые дадут оценку материальному ущербу. Чиновник добавил, что власти помогут с восстановлением домов.