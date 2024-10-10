Беспилотник упал на Ставрополье

Беспилотник атаковал нефтебазу в Ставропольском крае. На месте работают экстренные службы. Жертв и пострадавших нет.

Ставропольский глава Владимир Владимиров в своем телеграм-канале сообщил об атаке беспилотника на территорию нефтебазы в Светлограде.

Краевой губернатор подчеркнул, что в настоящее время на месте падения дрона работают экстренные службы. Он уточнил, что жертв и пострадавших нет.

Помимо этого, Владимиров сказал, что массированная атака БПЛА продолжалась до самого утра, количество сбитых беспилотников уточняется.