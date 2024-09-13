Украинские беспилотники атаковали Адыгею

Власти Адыгеи сообщили об атаке украинских беспилотников на республику. В Майкопе отметили, что разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в своем телеграм-канале об атаке украинских беспилотников на республику. Ударам подвергся пригород Майкопа.

Глава региона отметил, что жертв и пострадавших нет. Он также добавил, что ведется эвакуация жителей поселка Родниковое, которых разместят в станице Ханская и обеспечат всем необходимым.

Кумпилов подчеркнул, что сам находится на месте и координирует работу всех служб и ведомств. Прибывшие спасатели МЧС занимаются ликвидацией возгорания.

В правительстве республики заявили, что пожар вспыхнул на военном объекте. Там же сказали, что в настоящее время уточняется количество жителей, которые были эвакуированы.