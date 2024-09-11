Грязный воздух в Адыгее заинтересовал главу Следкома

В Адыгее проведут проверку из-за смога в Майкопском районе. Ее инициировал глава Следкома РФ.

Жители Майкопского района Адыгеи выражают недовольство по поводу ухудшения качества воздуха. По их словам, у них возникают серьезные проблемы с дыханием из-за этой проблемы.

Правоохранительные органы выявили, что причины ухудшения связаны с незаконным сжиганием древесины местными бизнесменами. Эта ситуация привлекла внимание Александра Бастрыкина, главы Следственного комитета России, который поручил провести проверку по фактам нарушений в области охраны окружающей среды.

«В социальной сети сообщается, что с 2019 года в Республике Адыгее неизвестными лицами осуществляется незаконное сжигание древесины в бочках, в связи с чем жители четырех населенных пунктов в Майкопском районе задыхаются от выбросов в атмосферу продуктов горения, что негативно сказывается на их здоровье. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер реагирования не принимается»

– Информационный центр СКР

Следует отметить, что по данным Всемирной организации здравоохранения, загрязненный воздух может привести к различным заболеваниям дыхательной системы, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже онкологическим болезням. Кроме того, плохое качество воздуха негативно сказывается на здоровье населения, особенно на детях, пожилых людях и лицах с хроническими недугами.

Загрязнение воздуха несет не только непосредственные угрозы для здоровья, но и долгосрочные негативные последствия для экологии. Выбросы от сжигания древесины могут ухудшить состояние экосистемы региона, нарушая естественные процессы и влияя на растительный и животный мир.