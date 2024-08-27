Вестник Кавказа

В Адыгее построят еще свыше миллиона квадратных метров жилья

В Адыгее построят еще свыше миллиона квадратных метров жилья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Адыгеи активно развивают комплексное развитие территорий: жилищное строительство в регионе демонстрирует опережающие темпы роста, а в скором времени в республике построят еще 1,2 миллиона квадратных метров жилья.

В планах властей Адыгеи в ближайшее время построить по проектам комплексного развития территорий еще 1,2 млн кв м жилья, сообщил сегодня в беседе с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщает пресс-служба главы республики.

"При строительстве многоквартирных домов упор делается на комплексное развитие территории. С этой целью заключено восемь договоров с застройщиками: запланировано построить и ввести в эксплуатацию 1,2 млн кв м жилья в многоквартирных домах. Реализация пяти проектов ведется в Майкопе и три проекта - в Тахтамукайском районе"

- пресс-служба главы Адыгеи

Для развития новых микрорайонов уже создана нужная инфраструктура, в том числе социальная: это затронет два новых микрорайона поселке Яблоновский, где вырастет 12 новых многоэтажек, и микрорайон Михайлова в Майкопе, где застроят 14 га площади. Также под жилищное строительство выделены еще две площадки в западной и одна - в северной части Майкопа.

Также реализуются проекты по комплексному развитию территорий в Тахтамукайском районе, где новыми многоэтажными домами будет застроен аул Новая Адыгея, где уж открыта школа на 1,1 тыс мест.

Напомним, в минувшем 2023 году в Адыгее построили 564,04 тыс кв м жилья, в текущем 2024 году строители сдадут в эксплуатацию еще 500 тыс кв м.

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