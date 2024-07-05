Адыгея осенью: что там посмотреть, чем заняться, что оттуда привезти?

Адыгея — это горы, предгорья, ущелья, реки, водопады и альпийские луга. Бархатный сезон в республике великолепен. Осень здесь теплая, на равнинах сухая. Жара спадает, леса изобилуют грибами, а горы черникой. Расскажем, чем заняться в Адыгее осенью.

Осенью в горах прохладно, и это помогает тем, кто любит восхождения. Да и заросли уже не такие высокие и густые. А воздух в это время года становится прозрачнее и чище. Всюду царит особая умиротворенность.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Прогулки по Адыгее

Адыгея с ее предгорьями — рай для любителей пеших прогулок. Обустроенные туристические тропы приведут вас в живописные места. Одно из них — знаменитая Хаджохская теснина. Ущелье на реке Белой всего в 400 м длиной и шириной 2-7 м в окружении 40-метровых скал — незабываемое зрелище. Здесь сконцентрировано все то, что восхищает любителей природы. Бушующий поток воды в теснине своим шумом создает ощущение всесилия природы. Здесь же туристы могут посетить небольшой зверинец, где обитают волки, лисы, страусы, а также бурый медведь Тимоша.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Пещеры Адыгеи

Адыгея — это множество пещер, простых и сложных, где можно увидеть древние сталактиты и сталагмиты. Одна из самых популярных пещер - Сквозная или Кошачий глаз. Много пещер близ станицы Даховской и плато Лаго-Наки. Самая известная и самая древняя (около 2 млн лет ) — Большая Азишская. Сегодня это охраняемый памятник природы и к одно из красивейших подземелий Европы.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Поселок Гузерипль

С адыгейского его название переводится как "сторожевой". В годы Второй мировой войны его так и не смогли занять гитлеровские войска. В 2024 году поселку Гузерипль исполнилось 100 лет. Сегодня это музей-заповедник у подножья Главного Кавказского Хребта, входящий в состав охраняемого государством Кавказского заповедника. Благодаря природной красоте и уникальности своего ландшафта, Гузерипль внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Достопримечательности Гузерипля:

Водопад на реке Молчепа . Его называют Филимоновым, так как обязан своим происхождением Филимоновому ручью, протекающему по заповедному лесу из реликтовых тис, буков и пихт. Филимонов ручей перед слиянием с рекой Молчепа образует каскад из небольших лесных водопадов.

. Его называют Филимоновым, так как обязан своим происхождением Филимоновому ручью, протекающему по заповедному лесу из реликтовых тис, буков и пихт. Филимонов ручей перед слиянием с рекой Молчепа образует каскад из небольших лесных водопадов. Гузерипльский дольмен. Один из самых крупных на юге России. По мнению археологов, ему около 3 тысяч лет. Глядя на этот древний "каменный стол", задумываешься о величии наших предков и их способности создавать такие монументальные творения.

Один из самых крупных на юге России. По мнению археологов, ему около 3 тысяч лет. Глядя на этот древний "каменный стол", задумываешься о величии наших предков и их способности создавать такие монументальные творения. Плато Лаго-Наки. Это потрясающие альпийские луга, где цветущие кусты рододендронов, заросли можжевельника, тимьяна и других трав образуют в воздухе незабываемый цветочно-травяной аромат. Окруженный горными вершинами, ландшафт создает возможность для занятий скалолазанием, рафтингом, горным туризмом. Здесь насчитывается более 125 пещер, а также своеобразное Каменное море с огромными скальными глыбами.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Где остановиться в Адыгее?

Адыгея в последние годы отлично обустроена в плане туристической инфраструктуры. Здесь много турбаз, санаториев, кемпингов, небольших гостиниц.

Адыгейский сыр

Конец лета — начало осени — время проведения традиционного фестиваля адыгейского сыра. В этом году он пройдет 7-8 сентября на Даховской поляне. Главным в программе фестиваля станет чествование семейных династий адыгейских сыроваров в рамках Года семьи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что привезти из Адыгеи?

Помимо сыра из Адыгеи везут орехи, сухофрукты, варенье, джемы, мед. Адыгея славится редким для России каштановым медом.

Еще один местный бренд — адыгейская соль. Считается, что любое мясное блюдо, в частности, шашлык, приготовленный с этой солью, становится особенно сочным и вкусным.

Помимо соли стоит затупиться различными приправами, которые при сушке их в условиях высокогорья впитывают в себя все ароматы окружающей флоры.

Из промышленных товаров туристов привлекают изделия из натуральной шерсти, особенно ручной работы. Это и свитера, шарфы, пледы, накидки и многое другое.

Адыгское золотошвейное искусство не теряет популярности и сегодня. Шитье золотой нитью, украшающее одежду, аксессуары, веера, сумки стоят недешево, но, приобретая одну такую вещь, вы увозите с собой частицу души Адыгеи — прекрасной и гордой, щедрой и гостеприимной земли.