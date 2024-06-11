Адыгея: где отдохнуть, что посмотреть, что попробовать?

Северный Кавказ привлекает туристов не только такими локациями как величественный двуглавый Эльбрус, озеро Кезеной-Ам, Домбай с его знаменитыми лыжными трассами, гора Большой Тхач, но и более скромными по размерам памятники природы, при этом необычайно красивыми. Расскажем о Гранитном каньоне в Адыгее.

Природные зоны Северного Кавказа - степи, предгорья и горы. Степная зона — это территория на севере между реками Терек и Кубань. Южнее начинаются предгорья и затем горы. Северный Кавказ — это кладезь исторических и природных памятников.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Природа Адыгеи

Географически это центральная часть Северо-Западного Кавказа. Питают Адыгею воды рек Кубани, Лабы и Белой. В Адыгее всего два города — Майкоп и Адыгея. Зато на относительно небольшой территории в 7790 кв. км расположено несколько крупных туристических центров, предоставляющих услуги для отдыха на природе. И это неслучайно — ведь горы Адыгеи внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Да и температура воздуха летом здесь очень комфортная — +25 на равнинах, +15-20 в горах.

Среди природных красот Адыгеи выделяются гора Большой Тхач, плато Лаго-Наки, гора Фишт, водопады Руфабго, Каменный мост, канатная дорога и пещера Желаний в станице Даховская.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Гранитный каньон или ущелье Блокгауз

К югу от станицы Даховская, в ущелье, изрезанном потоками реки Белой, находится Гранитный каньон. Геологические экспедиции искали здесь крупные месторождения кальцита, барита и одного из самых красивых минералов — флюорита, из которого наши предки в древности мастерили талисманы и обереги.

Первые туристы появились тут в 1930-х. Путешественников и любителей природы Гранитный каньон привлекает своими мощными скалами бордового цвета, которые особо выигрышно смотрятся летом на фоне богатой растительности и голубого неба. Воздух здесь по-особому свеж, благодаря зарослям каштана, бука, барбариса, можжевельника, рододендрона.

Длина каньона около 4 км. Но гуляя там, нужно смотреть под ноги, чтобы не оступиться на скользких от влаги камнях. На правом берегу каньона можно набрести на родник Золотой. Когда-то на этом месте вымывали из песка драгоценный металл, от которого и осталось название. Отдохнуть можно на небольшой поляне Золотоискателей, названной в их честь.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Вдоль относительно небольшой длины каньона расположено три смотровые площадки, с которых открываются красивые виды.

Первая площадка находится у моста через реку Белая. Это начало Гранитного каньона. Вторая площадка дает возможность спуститься к воде. С третьей площадки открывается вид на гору Трезубец, которую называют "Тремя крестами". Здесь ходит поверье о Нептуне, морском владыке, восхитившемся красотой Адыгеи и бросившем там свой посох. С тех пор океан отступил, а посох превратился в гору, которая и должна была охранять здешнюю природу.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Гранитный каньон интересен не только пешим туристам, но и любителям рафтинга. Белая — единственная в мире река с шестью уровнями сложности. Это значит, что здесь можно сплавляться и новичкам и опытным рафтерам. "Мастерская рафтинга" предлагает свои услуги по сопровождению, снабжению всем необходимым снаряжением для безопасного и активного отдыха на природе.

Добраться до станицы Даховская можно на самолете до Краснодара, затем на автобусе до Майкопа. Проживание обеспечат трехзвездочные отели, гостевые дома базы отдыха.

Что попробовать в Адыгее?

шашлык (в основном из курицы)

адыгейский сыр

адыгейский мед

халюж — слоеный пирожок с сыром

кояж — блюдо из сыра, обжаренного на сливочном масле с зеленью.