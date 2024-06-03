Вестник Кавказа

Крупные отели появятся в "Даховской поляне" в Адыгее

Плато Лаго-Наки в Адыгее
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Адыгея развивает туристический потенциал. В рамках создания парка "Даховская поляна" планируется строительства нескольких гостиниц.

Туристско-рекреационный парк "Даховская поляна" в Адыгее станет новой точкой притяжения туристов в регион, в этнопарке планируется построить несколько отелей с общим номерным фондом 3 тысячи.

"Инвесторы видят большой потенциал туристической сферы в Адыгее, мы уже ведем переговоры с сетевыми гостиничными компаниями по размещению на территории (республики) гостиниц, в том числе в будущем этнопарке. Планируется создать до 3 тысяч номеров на "Даховской поляне"

– глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Парк "Даховская поляна" в живописном предгорном районе планируется открыть в 2025 году. Это второй крупный проект в сфере туризма в Адыгее после курорта "Лагонаки".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
870 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Диким животным Кавказского заповедника сбросили с вертолетов соль

Диким животным Кавказского заповедника сбросили с вертолетов соль

Туристам в Адыгее покажут ягодную ферму

Туристам в Адыгее покажут ягодную ферму

Девочка погибла в ДТП с трактором в Адыгее

Девочка погибла в ДТП с трактором в Адыгее

Эпидемия ветряной оспы грозит регионам СКФО

Эпидемия ветряной оспы грозит регионам СКФО

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы