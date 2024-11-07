Вестник Кавказа

Жену экс-мэра Сочи отправили под домашний арест на два месяца

Жену экс-мэра Сочи отправили под домашний арест на два месяца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Супруге экс-мэра Сочи Янине Копайгородской избрали меру пресечения по уголовному делу о растрате. Жена бывшего чиновника вину не признает.

Суд в Москве отправил под домашний арест жену экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину. Срок ареста – два месяца. 

Сообщается, что супруга подозреваемого в растрате бывшего чиновника не признает вину. 

Жену Копайгородского также подозревают в растрате (ч 4 ст 160 УК РФ). Соответствующее обвинение было выдвинуто против нее после задержания и допроса, передают РИА Новости. 

Отметим, что бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского обвиняют в хищении земельных участков стоимостью более 3,5 млн рублей. Его задержали в ЛНР. 

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