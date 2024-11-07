Жену экс-мэра Сочи отправили под домашний арест на два месяца

Супруге экс-мэра Сочи Янине Копайгородской избрали меру пресечения по уголовному делу о растрате. Жена бывшего чиновника вину не признает.

Суд в Москве отправил под домашний арест жену экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину. Срок ареста – два месяца.

Сообщается, что супруга подозреваемого в растрате бывшего чиновника не признает вину.

Жену Копайгородского также подозревают в растрате (ч 4 ст 160 УК РФ). Соответствующее обвинение было выдвинуто против нее после задержания и допроса, передают РИА Новости.

Отметим, что бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского обвиняют в хищении земельных участков стоимостью более 3,5 млн рублей. Его задержали в ЛНР.