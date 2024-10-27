Границу Турции и Грузии тряхнуло на 5

Землетрясение произошло у грузино-турецкой границы сегодня днем. Хотя эпицентр располагался на территории Турции, подземные толчки ощутили и жители Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы сегодня днем в Турции, в районе границы с Грузией, сообщают СМИ.

Землетрясение случилось на территории Турции, в точке, которую отдаляет от границы с Грузией 61 км. Очаг находился под землей, на глубине 11 км.

По данным сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в 13.02 по местному времени (12.02 мск). Магнитуда составила 5,0.

Землетрясение ощутили и жители Грузии, передает Sputnik Грузия.

Информации о возможном материальном ущербе, а также о том, пострадал ли кто-то, нет.