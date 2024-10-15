Вестник Кавказа

Глава Росатома встретился с премьером Казахстана

Глава Росатома встретился с премьером Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Казахстана провел переговоры с гендиректором «Росатома». Стороны поговорили о сотрудничестве в атомной энергетике.

Казахстанский премьер Олжас Бектенов встретился с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, пишет пресс-служба правительства РК.

Стороны поговорили о развитии квантовых технологий, цифровизации, обмене технологиями и компетенциями и развитии кадрового материала.

Они также обсудили вопросы, которые касаются современных технологий в указанных сферах. Кроме того, было затронуто взаимодействие экспертов, нацеленных на развитие отраслей.

Ранее казахстанское руководство называло Росатом одним из возможных поставщиков ядерных технологий в страну.

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