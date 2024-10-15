Глава Росатома встретился с премьером Казахстана

Премьер Казахстана провел переговоры с гендиректором «Росатома». Стороны поговорили о сотрудничестве в атомной энергетике.
Казахстанский премьер Олжас Бектенов встретился с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, пишет пресс-служба правительства РК.
Стороны поговорили о развитии квантовых технологий, цифровизации, обмене технологиями и компетенциями и развитии кадрового материала.
Они также обсудили вопросы, которые касаются современных технологий в указанных сферах. Кроме того, было затронуто взаимодействие экспертов, нацеленных на развитие отраслей.
Ранее казахстанское руководство называло Росатом одним из возможных поставщиков ядерных технологий в страну.