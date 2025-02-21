Талая вода затопила дорогу на границе России и Казахстана

Дорога на границе РФ и Казахстана оказалась подтоплена из-за потепления. Схожая ситуация в этом месте складывается каждый год.

На границе РФ и Казахстана произошло подтопление автомобильной дороги. Она располагается в нейтральной зоне на реке Желкуар, рассказал автодорожный оператор "КазАвтоЖол".

"В связи с резким потеплением и интенсивным таянием снега, в Костанайской области произошел перелив воды через автомобильную дорогу республиканского значения KZ 10-05 "Подъезд к с. Мариновка" км 9. Протяженность участка перелива составляет около 40 метров, глубина воды до 10 см"

- автодорожный оператор "КазАвтоЖол"

Отсутствие моста приводит к подобному переливу воды ежегодно. По этой причине Казахстан начал договариваться с РФ о возведении мостового перехода, отметил оператор.

Сейчас ситуацию на дороге начали контролировать специалисты. Движению транспорта ничего не мешает