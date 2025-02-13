Вестник Кавказа

Казахстан ликвидирует последствия схода лавин

Казахстан ликвидирует последствия схода лавин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшим вечером в Восточном Казахстане одна за другой сошли пять снежных лавин, которые буквально завалили трассу от Усть-Каменогорска четырьмя тысячами кубометров снега. Сейчас последствия ликвидируют дорожные службы.

Минувшим вечером на автотрассу от Усть-Каменогорска до Рахмановских ключей в Казахстане обрушилось более 4 тыс кубометров снега, который принесли с собой пять лавин, сошедших друг за другом, сообщила компания-национальный автодорожный оператор "КазАвтоЖол".

"В настоящее время в ликвидации последствий задействованы шесть единиц специальной техники и десять сотрудников; работы по обеспечению проезда продолжаются"

- "КазАвтоЖол"

Сейчас дорога перекрыта, опасность схода лавин на ней сохраняется, в связи с чем сегодня утром с 10:00 (8:00 мск) специалисты "Казселезащита" при МЧС Казахстана планируют провести взрывные работы, передает Sputnik Казахстан.

Ожидается, что движение по трассе откроется сегодня к 18:00 (16:00 мск), добавили в "КазАвтоЖол".

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