Вестник Кавказа

Лавина сошла на курорте Шымбулак в Казахстане

Лавина сошла на курорте Шымбулак в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня из-за лыжников на казахстанском курорте Шымбулак сошла лавина. В результате происшествия пострадавших нет, согласно предварительной информации.

На горнолыжном курорте Шымбулак в Казахстане произошел сход лавины, передали местные СМИ, ссылаясь на сообщение ДЧС Алматы.

"Информация о жертвах и пострадавших на линию 112 не поступала"

- ДЧС Алматы

Лавину вызвали катания лыжников вне трассы, сообщили в ведомстве. Ее объем составил 3,5 тыс куб м.

Также отмечается, что до происшествия было распространено предупреждение о высокой лавинной опасности в горах региона. Она сохранится до конца 11 марта.

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