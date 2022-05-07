Лавина сошла на курорте Шымбулак в Казахстане

Сегодня из-за лыжников на казахстанском курорте Шымбулак сошла лавина. В результате происшествия пострадавших нет, согласно предварительной информации.
На горнолыжном курорте Шымбулак в Казахстане произошел сход лавины, передали местные СМИ, ссылаясь на сообщение ДЧС Алматы.
"Информация о жертвах и пострадавших на линию 112 не поступала"
- ДЧС Алматы
Лавину вызвали катания лыжников вне трассы, сообщили в ведомстве. Ее объем составил 3,5 тыс куб м.
Также отмечается, что до происшествия было распространено предупреждение о высокой лавинной опасности в горах региона. Она сохранится до конца 11 марта.