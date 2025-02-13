Курорты благоустроят на трех озерах в Казахстане

В Казахстане займутся развитием Щучинско-Боровской курортной зоны. Будут благоустроены территории озер Катарколь, Жукей и Малом Чебачьем.

Глэмпинги, пляжи и зоны отдыха будут созданы в рамках развития Щучинско-Боровской курортной зоны в Казахстане, соответствующий план утвержден правительством республики.

До 2029 года планируется провести 118 мероприятий в рамках развития курортной зоны, на это будет выделено более 137 млрд тенге.

Курортная зона расширится туристской инфраструктуры, будет улучшена транспортная логистики и безопасность отдыхающих.

В Щучинско-Боровской будут созданы возможности для круглогодичного отдыха, для спортивного и экологического туризма.

Спортивно-оздоровительные комплексы, аквапарк, который будет работать круглый год, а также детские центры появятся у озера Катарколь. Кемпинги, глэмпинги и новые пешие туристские маршруты будут созданы на озере Жукей. Оборудованные пляжи и станции проката лодок организуют на Малом Чебачьем.

Также в курортной зоне в зимнее время года будут работать лыжные базы с прокатом инвентаря, кафе и сувенирными лавками.

Турпоток курортной зоны может вырасти почти в три раза.