Резерват для каспийских тюленей откроют в Казахстане

На территории Казахстана планируется создать природный резерват для тюленей. Каспийские тюлени находятся под угрозой исчезновения.
Тюленей Каспийского моря защитят в Казахстане, будет создан специальный природный резерват для тюленей, рассказала Советник президента РК, спецпредставитель президента по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова.
"По Каспийскому морю ведется активная работа, есть несколько инициатив главы государства... Одна из них – это создание резервата для каспийских тюленей, который позволит сохранить места обитания и лежбища каспийских тюленей"
– Зульфия Сулейменова
Также она напомнила, что в республике был открыт научно-исследовательский институт изучения Каспийского моря.
Каспийские нерпы внесены в Красную книгу Казахстана, этот вид находится под угрозой исчезновения.