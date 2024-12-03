Вестник Кавказа

Россия скупает почти все казахстанское мороженое

Россия скупает почти все казахстанское мороженое
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия стала самым крупным потребителем казахстанского мороженого – в РФ поставляется 91% всего производимого в стране лакомства, его недостаток Казахстан компенсирует продукцией российских хладокомбинатов.

Россия и Казахстан наладили взаимную торговлю очень востребованным вкусным товаром – мороженым: 91% казахстанского мороженого экспортируется в Россию, и примерно половина из этого количества Россия импортирует в Казахстан, свидетельствует статистика.

Еще до наступления жары, в январе 2025-го, Российская Федерация нарастила импорт замороженного десерта из Казахстана в 2,3 раза – до 517 т, передает Sputnik Казахстан.

Любопытен то факт, что Россия при этом не остается в накладе, отправляя в Казахстан продукцию своих хладокомбинатов – в январе в страну отправились 234 т сладостей, рост импорта в РК также вырос в 2,3 раза, сообщает "Агроэкспорт".

Ожидается, что к 2030 году Казахстан будет закупать в России мороженого более чем на $110 млн, говорится в материалах исследования компании.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
640 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Центр Ростова избавляют от ларьков

Центр Ростова избавляют от ларьков

Астраханский порт Оля довел грузооборот до рекордного миллиона

Астраханский порт Оля довел грузооборот до рекордного миллиона

Свыше 9,5 тыс случаев незаконной торговли пресекли на Кубани в 2024 году

Свыше 9,5 тыс случаев незаконной торговли пресекли на Кубани в 2024 году

Абхазия удвоила свой торговый оборот

Абхазия удвоила свой торговый оборот

Карта &quot;Мир&quot; заработает в Иране к лету

Карта "Мир" заработает в Иране к лету

В Краснодаре 29 и 30 декабря откроются ярмарки выходного дня

В Краснодаре 29 и 30 декабря откроются ярмарки выходного дня

Магазины Крыма избавят от иностранных названий

Магазины Крыма избавят от иностранных названий

Россия вводит электронную очередь грузовиков на границе с Азербайджаном

Россия вводит электронную очередь грузовиков на границе с Азербайджаном

Армения обеспечит россиян своим текстилем

Армения обеспечит россиян своим текстилем

В Армении свои магазины открывает российский ритейлер Modi

В Армении свои магазины открывает российский ритейлер Modi

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы