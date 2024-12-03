Россия скупает почти все казахстанское мороженое

Россия стала самым крупным потребителем казахстанского мороженого – в РФ поставляется 91% всего производимого в стране лакомства, его недостаток Казахстан компенсирует продукцией российских хладокомбинатов.

Россия и Казахстан наладили взаимную торговлю очень востребованным вкусным товаром – мороженым: 91% казахстанского мороженого экспортируется в Россию, и примерно половина из этого количества Россия импортирует в Казахстан, свидетельствует статистика.

Еще до наступления жары, в январе 2025-го, Российская Федерация нарастила импорт замороженного десерта из Казахстана в 2,3 раза – до 517 т, передает Sputnik Казахстан.

Любопытен то факт, что Россия при этом не остается в накладе, отправляя в Казахстан продукцию своих хладокомбинатов – в январе в страну отправились 234 т сладостей, рост импорта в РК также вырос в 2,3 раза, сообщает "Агроэкспорт".

Ожидается, что к 2030 году Казахстан будет закупать в России мороженого более чем на $110 млн, говорится в материалах исследования компании.