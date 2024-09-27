Вестник Кавказа

Казахстан вышел в лидеры по импорту сладостей из России

Казахстан вышел в лидеры по импорту сладостей из России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан стал лидером по импорту продукции российских кондитеров – за минувший 2024 год страна импортировала 104 тысячи тонн мучных изделий из России.

Продукция мучных изделий российских кондитеров завоевывает рынок Казахстана – она все более востребована в соседней стране, о чем говорят и данные статистики, сообщает в своем Telegram-канале Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Российской Федерации "Агроэкспорт".

Лидирует по импорту вкусностей Казахстан: страна закупила 104 тыс т кондитерских изделий, выйдя по этому показателю на первое место. Второй в рейтинге стала Беларусь, в которую было поставлено 66 тыс т продукции. На третье место вышел Китай, который приобрел в России 26 тыс т "вкусняшек".

"За 2024 год Россия экспортировала более 670 тыс т кондитерских изделий. Около 40% стоимостного объема пришлась на мучные кондитерские изделия, поставки которых за год выросли на 14%, до 331 тыс т на сумму более $670 млн (+13%)"

- Агроэкспорт

Впрочем, для российских кондитеров это не предел: как полагают в Федеральном центре, к 2030 году потенциал российского экспорта кондитерских изделий вырастет до 940 тыс т.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
980 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На Дону будут выпускать комплектующие для грузовиков

На Дону будут выпускать комплектующие для грузовиков

Передачу ЗРК С-300 Армении не подтвердили в Греции

Передачу ЗРК С-300 Армении не подтвердили в Греции

Когда в России будет четырехдневная рабочая неделя?

Когда в России будет четырехдневная рабочая неделя?

Gloria Jeans закрывает еще две фабрики

Gloria Jeans закрывает еще две фабрики

Крымскую косметику будут поставлять в Китай

Крымскую косметику будут поставлять в Китай

Кизлярский коньячный завод модернизирует производство

Кизлярский коньячный завод модернизирует производство

Инвесторы стали охотнее вкладывать средства в промышленность Кубани

Инвесторы стали охотнее вкладывать средства в промышленность Кубани

Россия не намерена снимать запрет на вылов осетровых на Каспии

Россия не намерена снимать запрет на вылов осетровых на Каспии

Кубанский промпарк будет выпускать запчасти к импортной технике

Кубанский промпарк будет выпускать запчасти к импортной технике

&quot;Бештау&quot; до конца года запустит два радиозавода в Ростове и Ессентуках

"Бештау" до конца года запустит два радиозавода в Ростове и Ессентуках

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы