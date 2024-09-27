Казахстан вышел в лидеры по импорту сладостей из России

Казахстан стал лидером по импорту продукции российских кондитеров – за минувший 2024 год страна импортировала 104 тысячи тонн мучных изделий из России.

Продукция мучных изделий российских кондитеров завоевывает рынок Казахстана – она все более востребована в соседней стране, о чем говорят и данные статистики, сообщает в своем Telegram-канале Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Российской Федерации "Агроэкспорт".

Лидирует по импорту вкусностей Казахстан: страна закупила 104 тыс т кондитерских изделий, выйдя по этому показателю на первое место. Второй в рейтинге стала Беларусь, в которую было поставлено 66 тыс т продукции. На третье место вышел Китай, который приобрел в России 26 тыс т "вкусняшек".

"За 2024 год Россия экспортировала более 670 тыс т кондитерских изделий. Около 40% стоимостного объема пришлась на мучные кондитерские изделия, поставки которых за год выросли на 14%, до 331 тыс т на сумму более $670 млн (+13%)"

- Агроэкспорт

Впрочем, для российских кондитеров это не предел: как полагают в Федеральном центре, к 2030 году потенциал российского экспорта кондитерских изделий вырастет до 940 тыс т.