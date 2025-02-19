Росгранстрой рассказал о капремонте дороги на границе России и Казахстана

Уже 1 апреля Росгранстрой начинает капитальный ремонт на пункте пропуска на границе России и Казахстана в Оренбургской области, он будет идти шесть месяцев, но сам пункт закрываться на это время не будет.

ФГКУ Росгранстрой с 1 апреля начинает капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия в пункте пропуска Светлый на границе России и Казахстана в Оренбургской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

"В рамках проведения мероприятий по улучшению состояния инфраструктуры и созданию благоприятных условий для граждан и перевозчиков Росгранстроем организованы работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия в автомобильном пункте пропуска Светлый"

- Росгранстрой

Впрочем, для граждан двух стран, пересекающих границу, проблем это не создаст – на все время ремонта пункт пропуска будет работать непрерывно, а вот автоперевозчикам придется учитывать это в своей деятельности – здесь возможно скопление транспортных средств, предупредили в госструктуре.

Планируется, что капитальный ремонт дорожного полотна завершится в сентябре нынешнего 2025 года, но это ориентировочный срок – о точной дате завершения работ ведомство сообщит дополнительно в своем официальном Telegram-канале.