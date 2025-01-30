Путин поговорил с Токаевым по телефону

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, передает пресс-служба Акорды.
В ходе разговора лидеры двух государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Москвы и Астаны в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
Путин и Токаев также затронули вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством. Они подчеркнули успешную реализацию достигнутых ранее договоренностей.
В пресс-службе Кремля сообщили, что руководители двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества, включая реализацию проектов в ряде сфер.
В сообщении пресс-службы также указывается, что разговор президентов велся в русле договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Путина в Астану в ноябре 2024 года.