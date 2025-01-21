Вестник Кавказа

Токаев дал оценку отношениям Москвы и Астаны

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что отношения России и  Казахстана находятся на подъеме. Он напомнил о прошедшем в Уфе региональном форуме.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев принял российского премьер-министра Михаила Мишустина, который находится с визитом в Астане, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Токаев высоко оценил отношения России и Казахстана, который охватывают практически все сферы сотрудничества. Глава республики сказал, что они находятся на подъеме.

Токаев заявил, что Казахстан рассматривает визит Мишустина в Астану как важный этап реализации договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне.

Он напомнил, что в ходе визита Владимира Путина в Казахстан успешно состоялся региональный форум в Уфе. В этом году подобное мероприятие пройдет в Уральске.

Руководитель государства добавил, что данный формат сотрудничества приносит полезные результаты.

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