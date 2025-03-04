Казахстан остановит на ремонт таможенный пост на границе с Россией

В будущем году власти Абайской области Казахстана остановят на капитальный ремонт таможенный пост "Ауыл" на границе с Россией: объект будет полностью реконструирован, как и дорога к нему.

В будущем 2026 году власти Абайской области Казахстана решили провести капитальный ремонт на таможенном посту на границе Казахстана и России, сегодня его посетил аким Абайской области Берик Уали.

Большей частью ремонт затронет пограничный контрольный пункт в здании таможенного поста, который был создан здесь в 2011 году и с тех пор ни разу не ремонтировался, отметили в акимате региона, передает Sputnik Казахстан.

"Бородулиха – это аграрный район с большим туристическим потенциалом, расположенный на границе с Россией. Таможенный пост "Ауыл" играет важную роль в экономике района, поэтому необходимо продолжать работу по его развитию"

- Берик Уали

Параллельно с этим власти приведут в порядок дорогу между Семееем и таможенным постом "Ауыл" – ее средний ремонт начнется уже в нынешнем 2025 году, пока планируется привести в порядок 27 км дороги, на это из республиканского бюджета уже выделены 2 млрд тенге ($3,9 млн).

Оставшиеся 42 километра планируется отремонтировать в 2026 году, сейчас готовится проектно-сметная документация предстоящего ремонта.

Пункт пропуска "Ауыл" – важный транзитный пункт для торговли между двумя странами, он рассчитан на 3 тысячи человек и 1,5 тыс автомобилей в сутки. На объекте работают 84 сотрудника.