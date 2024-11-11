Турция воспользуется опытом Азербайджана в случае организации COP31

В ходе COP29 прошла встреча глав Минкультуры Азербайджана и Турции, где обсуждалось сотрудничество двух стран. Также было объявлено, что Анкара воспользуется опытом Баку, если будет организовывать COP31.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли пообщался с турецким коллегой Мехметом Нури Эрсоем на полях COP29 в Баку.

Азербайджанский министр отметил успешное партнерство Баку и Анкары в сфере культуры и передал, что перспективы развития сотрудничества большие. Показателем высокого уровня отношений между странами стало участие Азербайджана в качестве «почетного гостя» на книжной выставке в Стамбуле. Министр поблагодарил турецкую сторону за теплый прием.

Его собеседник подчеркнул, что COP29 в Баку организовано на самом высоком уровне. Он передал, что, если Турция будет организатором COP31, то она обязательно будет использовать опыт Азербайджана.

Министры также обсудили будущее сотрудничество двух стран, особенно в сфере археологии и кино.

По итогам встречи, министры обменялись памятными подарками и в компании главы Минкультуры Узбекистана осмотрели павильоны друг друга на COP29.