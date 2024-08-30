Логвиненко оценил работу ростовского транспорта

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сегодня утром доехал до работы на городских автобусах, вот только прождать их на остановках ему пришлось в три раза дольше графика.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сегодня утром оценил работу городских автобусов причем сразу двух их маршрутов, добираясь на них к месту работы, написал он в своем Telegram-канале.

"В целом автобусы в хорошем состоянии, чистые и комфортные. Валидатор, отопление и информационное табло работали"

- Алексей Логвиненко

Ростовчане, завидев в салоне градоначальника, пожаловались ему на то, что зачастую транспорт в "час пик" переполнен и проезжает мимо остановок. Впрочем, в "тонкостях" в работе городского общественного транспорта он убедился сам, прождав автобусов на остановках 15 минут вместо 5-7 по графику.

Разобраться в причинах этого Логвиненко поручил своему заместителю по транспорту Дмитрию Симкову, написал сити-менеджер, заодно анонсировав замену 450 спорных городских остановок на более комфортные "умные" павильоны.

Впрочем, время в ожидании транспорта было потрачено не зря - по окончании поездки проголодавшийся градоначальник с удовольствием попробовал знаменитую ростовскую шаурму.