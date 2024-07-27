Общественный транспорт Ростова получит план развития

В сентябре текущего года Российский университет транспорта представит разработанный документ планирования регулярных пассажирских перевозок донской столицы, который будет действовать до 2029 года.

В скором времени транспортные власти Ростова-на-Дону получат план развития регулярных пассажирских перевозок, который станет основным вектором развития общественного транспорта донской столицы до 2029 года, сообщили в горадминистрации.

В плане, который Российский университет транспорта разрабатывает с осени 2023 года, анализируется существующая система транспортного обслуживания по всем видам перевозок, а также обследование пассажирских потоков, сообщает сетевое издание "РБК Ростов".

В основу плана будет заложен анализ состояния и структуры нынешнего автопарка общественного транспорта города, который проводят специалисты вуза, а также дана оценка безопасности дорожного движения, статистика аварийности и ее причин. Результатом их работы станет математическая модель транспортной системы города.

Также план будет включать предложения по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры и изменению маршрутной сети городского транспорта для обеспечения социально важных объектов и новых жилых массивов.