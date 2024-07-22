Новый ростовский автовокзал набирает популярность

Новый городской автовокзал Ростова-на-Дону становится все более популярным у ростовчан – только за первый месяц своей работы он принял и отправил 1800 автобусных рейсов по региону и по всей России, рассказали в правительстве.

Новый автовокзал "Центральный" в Ростове-на-Дону становится все более популярным у жителей региона – только за месяц работы он принял и отправил 1,8 тыс рейсов популярного автотранспорта, сообщили в правительстве региона.

Диапазон маршрутов огромен – это автобусные рейсы по Ростовской области, в новые регионы России, и даже за границу – именно отсюда идут рейсовые автобусы в Грузию, передает "АиФ-Ростов".

Впрочем, это только начало – в совсем недалекой перспективе число автобусных маршрутов удвоится, а уже в сентябре вокзал начнет работать круглосуточно.

Очень удобна и логистика: к новому автовокзалу его пассажиров доводят четыре маршрута городского общественного транспорта.