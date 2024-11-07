Углеродный испытательный полигон вместе с Россией создадут в Азербайджане

В рамках COP29 в Баку был подписан документ о строительстве углеродного испытательного полигона в Азербайджане. Второй стороной, заключившей меморандум, была Россия.

Россия и Азербайджан подписали меморандум о создании углеродного испытательного полигона в Кура-Аразской низменности. Это случилось по итогам нескольких сессий с участием главы министерства науки РФ Валерия Фалькова на COP29, что стартовало в Баку.

Участники сессий обсудили программы возведения «зеркальных» испытательных площадок углеродного волокна, задача которых - разработка общих международных протоколов мониторинга и проверка климатической информации. Именно такое сооружение будет создано в Азербайджане.

«Мы считаем, что для принятия решений политиками необходимо подготовить серьезное научное обоснование, и в этом контексте углеродные полигоны имеют большое значение. Поэтому мы обсуждаем методы, которые используются в различных странах, применяя общие подходы»

- Валерий Фальков

Другой участник заседания заведующий лабораторией Института океанологии РАН Сергей Гулев подчеркнул, что выбросы углерода могут быть полностью ликвидированы из атмосферы, что будет способствовать исполнению статьи 6 Парижского соглашения. Россия вместе с другими станами идет по этому пути и надеется на плотное сотрудничество с Азербайджаном.

«Хочу отметить, что очень скоро в Каспийском регионе, на территории Дагестана будет создан морской полигон по испытанию углерода. Каспий в этом смысле очень интересен, уровень моря снижается, огромные земельные участки освобождаются, и до сих пор никаких исследований в этих районах не проводилось»

- Сергей Гулев

Напомним, что COP29 проходит в столице Азербайджана с 11 ноября. Мероприятие продлится до 22 ноября.Напомним, что COP29 проходит в столице Азербайджана с 11 ноября. Мероприятие продлится до 22 ноября.