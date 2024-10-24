Вестник Кавказа

Пашинян оценил переговоры с Алиевым в Казани

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян отметил важность встречи с Ильхамом Алиевым на саммите БРИКС в Казани. Он заявил, что Баку и Ереван могут достичь разблокирования коммуникаций.

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что его участие в саммите БРИКС в Казани было эффективным для мирного процесса между Баку и Ереваном.

Он отметил важность переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Пашинян сказал, что обе страны нуждаются не только в соглашении, но и в сделке по формуле проживания в качестве независимых стран в течение ближайших столетий.

Помимо этого, глава правительства сообщил, что разблокирование транспортных коммуникаций может быть взаимоприемлемым. Он добавил, что Ереван передал Баку предложения по этому вопросу.

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