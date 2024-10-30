Проверка вынудила уволить 11 директоров школ в Чечне

Внезапная проверка выявила существенные нарушения в работе директоров школ и глав районных образовательных отделов в Чечне. Все они были немедленно сняты с должностей.
В Чечне сняли с должностей 11 директоров школ. Это случилось после незапланированной проверки, рассказал руководитель региона Рамзан Кадыров.
«Выявлен ряд недочетов, в результате чего 11 директоров освобождены от занимаемых должностей»
- Рамзан Кадыров
Аттестацию провалили еще несколько глав местных образовательных отделов.
Теперь, по поручению Кадырова, директоров образовательных учреждений будут назначать под особым контролем. С этой целью организуют специальную комиссию.
Ответственными за кадровые несоответствия будут руководители районных отделов образования, передал глава Чечни.