Проверка вынудила уволить 11 директоров школ в Чечне

Внезапная проверка выявила существенные нарушения в работе директоров школ и глав районных образовательных отделов в Чечне. Все они были немедленно сняты с должностей.

В Чечне сняли с должностей 11 директоров школ. Это случилось после незапланированной проверки, рассказал руководитель региона Рамзан Кадыров.

«Выявлен ряд недочетов, в результате чего 11 директоров освобождены от занимаемых должностей»

- Рамзан Кадыров

Аттестацию провалили еще несколько глав местных образовательных отделов.

Теперь, по поручению Кадырова, директоров образовательных учреждений будут назначать под особым контролем. С этой целью организуют специальную комиссию.

Ответственными за кадровые несоответствия будут руководители районных отделов образования, передал глава Чечни.