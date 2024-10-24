ЛЭП для снабжения нескольких горных районов появится в Чечне

Россети потратят более полумиллиарда рублей на ЛЭП в Чечне. Она поможет обеспечить электроэнергией жителей нескольких горных районов.
Энергетики начали работы по возведению в Чечне кабельно-воздушной линии электропередачи 35 кВ "Саясан-Ведено". Об этом информирует компания "Россети Северный Кавказ".
Данная ЛЭП будет снабжать электроэнергией два горных района республики.
"Объем финансирования составит порядка 600 млн рублей. Проект позволит повысить качество электроснабжения жителей Веденского и Ножай-Юртовского районов, а также 20 социально значимых учреждений"
– пресс-служба компании
Из пресс-релиза следует, что протяженность энерготранзита будет достигать почти 26 км. Специалисты установят на нем 129 опор и проложат свыше 70 км провода и кабеля.