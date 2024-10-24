Вестник Кавказа

ЛЭП для снабжения нескольких горных районов появится в Чечне

ЛЭП для снабжения нескольких горных районов появится в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россети потратят более полумиллиарда рублей на ЛЭП в Чечне. Она поможет обеспечить электроэнергией жителей нескольких горных районов.

Энергетики начали работы по возведению в Чечне кабельно-воздушной линии электропередачи 35 кВ "Саясан-Ведено". Об этом информирует компания "Россети Северный Кавказ".

Данная ЛЭП будет снабжать электроэнергией два горных района республики.

"Объем финансирования составит порядка 600 млн рублей. Проект позволит повысить качество электроснабжения жителей Веденского и Ножай-Юртовского районов, а также 20 социально значимых учреждений"

– пресс-служба компании

Из пресс-релиза следует, что протяженность энерготранзита будет достигать почти 26 км. Специалисты установят на нем 129 опор и проложат свыше 70 км провода и кабеля.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1100 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Казахстан обновит объекты энергетики и ЖКХ

Казахстан обновит объекты энергетики и ЖКХ

Ежедневные отключения электричества стартуют в Абхазии

Ежедневные отключения электричества стартуют в Абхазии

На COP29 будет принято 60 совместных документов

На COP29 будет принято 60 совместных документов

Крупнейшая ГЭС начала работать в Грузии

Крупнейшая ГЭС начала работать в Грузии

Энергетики запретят майнинг в некоторых регионах России

Энергетики запретят майнинг в некоторых регионах России

В Минэнерго Казахстана рассказали о дальнейших шагах по строительству АЭС

В Минэнерго Казахстана рассказали о дальнейших шагах по строительству АЭС

Жителям Ессентуков вернули свет

Жителям Ессентуков вернули свет

Дания планирует создать в Нахчыване ветровую электростанцию

Дания планирует создать в Нахчыване ветровую электростанцию

Утренняя авария на ЛЭП оставила без электричества часть Майкопа

Утренняя авария на ЛЭП оставила без электричества часть Майкопа

Куба продлевает ограничения из-за энергокризиса и урагана

Куба продлевает ограничения из-за энергокризиса и урагана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы