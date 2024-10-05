В Грозном построят православный храм

У православных верующих в Грозном появится новая обитель. Храм построят в районе имени Владимира Путина.

В Грозном появится православный храм, который смогут посетить свыше 550 прихожан одновременно, сообщили в администрации чеченской столицы.

Сообщается, что архитектура храма будет воплощать слияние традиционного стиля с современными деталями. Территория, на которой возведут культовое сооружение, составит более 3500 кв м, передает ТАСС.

В настоящий момент специалисты подготавливают строительную площадку, а также занимаются проектированием сооружения. Строительство стартует в ближайшее время, работы будут завершены в течение двух лет.