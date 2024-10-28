Подготовка к похоронам сделала богачами жителей турецкой деревни

Жители турецкой деревни Тарсус, готовя место на кладбище для усопшего односельчанина, наткнулись на уникальный клад - кувшин с 1100 древними серебряными монетами.

Подготовка к траурному событию – погребению односельчанина – неожиданно обернулась светлой стороной для жителей турецкой деревни Тарсус: копая яму для могилы, они наткнулись на кувшин с целым состоянием, пишет британский таблоид Daily Express.

"Копая могилу для мужчины в Тарсусе, жители деревни наткнулись на твердый предмет в земле - треснувший керамический кувшин"

- Daily Express

Как оказалось, сосуд был "сейфом" для более тысячи древних серебряных монет с отчеканенным на них изображением льва, держащего в лапах молнию.

О находке сразу сообщили в полицию, которая приехала на место с сотрудниками местного музея, однако возраст и происхождение монет музейные работники пока не сообщили, пообещав тщательно исследовать найденный клад.

Теперь по закону нашедших сокровище ждет солидная денежная премия.