Вестник Кавказа

Иран начал готовиться к войне

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана начали строить первый оборонительный тоннель на случай войны – им станет часть тегеранского метрополитена в районе крупной больницы, он обеспечит прямой доступ к медучреждению.

В столице Ирана Тегеране началось строительство нового тоннеля, который будет носить двойную функцию: в мирное время по нему будут ходить поезда тегеранского метрополитена, а на случай войны он станет оборонительным, заявил глава транспортной комиссии иранской столицы Сейед Джафар Ташри-Хашеми.

"В Тегеране впервые за историю страны строится оборонный тоннель. Этот туннель простирается от станции метро "Модафеан" до больницы Имама Хомейни и обеспечивает возможность прямого доступа к этому медицинскому центру"

- Сейед Джафар Ташри-Хашеми

Это – первое в стране сооружение с двойной функцией, в котором в случае реальной опасности смогут относительно длительное время находиться жители столицы, в перспективе Иран продолжит строительство подобных центров-бомбоубежищ, добавил Хашеми, передает иранское информационное агентство Tasnim.

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