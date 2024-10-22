Иран начал готовиться к войне

Власти Ирана начали строить первый оборонительный тоннель на случай войны – им станет часть тегеранского метрополитена в районе крупной больницы, он обеспечит прямой доступ к медучреждению.

В столице Ирана Тегеране началось строительство нового тоннеля, который будет носить двойную функцию: в мирное время по нему будут ходить поезда тегеранского метрополитена, а на случай войны он станет оборонительным, заявил глава транспортной комиссии иранской столицы Сейед Джафар Ташри-Хашеми.

"В Тегеране впервые за историю страны строится оборонный тоннель. Этот туннель простирается от станции метро "Модафеан" до больницы Имама Хомейни и обеспечивает возможность прямого доступа к этому медицинскому центру"

- Сейед Джафар Ташри-Хашеми

Это – первое в стране сооружение с двойной функцией, в котором в случае реальной опасности смогут относительно длительное время находиться жители столицы, в перспективе Иран продолжит строительство подобных центров-бомбоубежищ, добавил Хашеми, передает иранское информационное агентство Tasnim.