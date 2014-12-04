Вестник Кавказа

Баку и МАГАТЭ объединяются в энергетическом планировании

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан заключил с МАГАТЭ меморандум по энергетическому планированию. Подписи под документом поставили Парвиз Шахбазов и Мариано Гросси.

Минэнерго Азербайджана и МАГАТЭ заключили меморандум о взаимопонимании в области энергетического планирования на COP29, заявил глава ведомства Парвиз Шахбазов.

Он отметил, что подписанное соглашение является выражением намерения Баку еще больше укрепить свои амбиции в области перехода к зеленой энергетике.

Министр подчеркнул, что сотрудничество по анализу потенциала атомной энергетики придаст новый импульс азербайджанскому энергетическому сектору.

Стоит добавить, что от МАГАТЭ свою подпись в документе о сотрудничестве в контексте Парижского соглашения поставил гендиректор организации Мариано Гросси.

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