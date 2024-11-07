Вестник Кавказа

Армения опровергла информацию о регистрации представителей страны для участия в COP29

Армения опровергла информацию о регистрации представителей страны для участия в COP29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ереване опровергли информацию о регистрации официальных представителей страны для участия в конференции по климату COP29 в Баку. В МИД страны предположили, что это могут быть гражданские организации.

В МИД Армении опровергли информацию о регистрации делегации страны для участия в COP29 в Баку, об этом сообщил глава дипломатического ведомства страны Арарат Мирзоян. 

"Никто из официальных лиц Армении не подавал заявку на участие и не регистрировался для участия в проводимой в Баку конференции COP29"

– Арарат Мирзоян  

В Ереване предполагают, что заявку на участие могли направить гражданские организации. Препятствовать этому власти не намерены, так как Армения, по словам Мирзояна, "свободная и демократическая страна". 

Отметим, что Азербайджан направил официальное приглашение Армении на участие в конференции по климату в Баку, однако Ереван отказался от посещения мероприятия.

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