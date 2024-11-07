Отели Кубани стали самыми дорогими в новогодние каникулы

Самыми дорогими для российских туристов в предстоящие новогодние праздники станут отели Краснодарского края: за сутки проживания в номере придется заплатить по 10 тысяч рублей, подсчитали специалисты.

Специалисты электронного справочника 2ГИС проанализировали данные бронирования отелей и выяснили, во сколько обойдется проживание в отеле пятерки самых популярных направлений.

Самыми большими будут траты на объекты размещения в Краснодарском крае - за ночь в номере отеля на Кубани в среднем придется заплатить 10,1 тыс рублей, передает РИА Новости.

Чуть дешевле, но ненамного, обойдется проживание в отеле на Байкале - в среднем 9,5 тыс рублей.

Третье и четвертое места рейтинга, по традиции, разделили две столицы – номер в гостинице Москвы и Подмосковья обойдется на Новый год в 9,1 тыс рублей, на сотню дешевле – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

А вот самыми скромными будут траты на ночевку в Казани: номер на ночь здесь обойдется "всего" в среднем в 7,4 тыс рублей.

При этом стоимость проживания как самую значительную статью расходов в ходе исследования назвали всего 18% опрошенных, а у максимального числа респондентов - 36% - это подарки, отметили в сервисе.