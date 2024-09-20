Ставрополье будет выпускать сельхозтехнику совместно с Беларусью

Вскоре на полях Ставрополья появится новая белорусская сельскохозяйственная техника – документ о сотрудничестве предприятий края и крупного белорусского холдинга подписал глава региона Владимир Владимиров.

Ставрополье будет сотрудничать с белорусской компанией "АМКОДОР" по производству сельхозтехники, написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

Глава Ставрополья подписал соглашение о сотрудничестве между краем и крупным белорусским холдингом, который производит технику, в том числе и для сельского хозяйства.

"Больше половины тракторов и десятая часть комбайнов, которые используют наши аграрии, именно белорусского производства. Соглашение поможет лучше закрывать потребности ставропольских хозяйств. Это будет новый шаг в расширении нашего экономического сотрудничества с белорусской стороной"

- Владимир Владимиров

"АМКОДОР" - крупный белорусский холдинг, производящий различную технику, в том числе для сельского хозяйства. Власти края надеются, что вскоре на территории края появится предприятие по ее сборке, это предусматривается в подписанном документе, отметил глава региона.