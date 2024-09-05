Ставрополье нарастило экспорт товаров в Узбекистан

Ставрополье увеличило экспорт сельхозпродукции в Узбекистан. С начала года он вырос на 20%. Главными экспортерами являются Узбекистан и Азербайджан.

С начала текущего года Ставропольский край нарастил экспорт сельскохозяйственных товаров в Узбекистан на 20%. Работа ведется в рамках проекта "Международная кооперация и экспорт".

Как пишет пресс-служба краевого Минсельхоза, регион в этом году поставил свыше 11,5 тыс т муки, мяса птицы, подсолнечного масла, круп, овощей, крахмала, воды и пищевых продуктов.

Отмечается, что главными покупателями ставропольской продукции являются Узбекистан, Азербайджан, Китай и Саудовская Аравия. Туда поставляется свыше 70% от общего объема экспорта продукции Ставрополья.