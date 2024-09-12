Собственный маркетплейс получит Ставрополье

Ставропольские предприниматели смогут пользоваться местным маркетплейсом для сбыта продукции. Его планируют открыть к следующему году.
Ставропольский край обзаведется собственным маркетплейсом к следующему году. Это будет способствовать развитию местных предпринимателей, рассказал глава министерства экономики Денис Полюбин.
"Думаю, что он появится в начале следующего года. Его созданием будет заниматься Корпорация развития Ставропольского края. Проанализировали работу наших производителей в части работы с Wildberries и Ozon - насколько они увеличили объемы продаж. С начала года плюс 16% товарооборота"
- Денис Полюбин
Новый маркетплейс сможет выступить в качестве дополнительной площадки для продажи продукции местных производителей не только в Ставропольском крае, но и за его пределами, добавил министр в разговоре с "ТАСС Кавказ".