Вестник Кавказа

Собственный маркетплейс получит Ставрополье

Собственный маркетплейс получит Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольские предприниматели смогут пользоваться местным маркетплейсом для сбыта продукции. Его планируют открыть к следующему году.

Ставропольский край обзаведется собственным маркетплейсом к следующему году. Это будет способствовать развитию местных предпринимателей, рассказал глава министерства экономики Денис Полюбин.

"Думаю, что он появится в начале следующего года. Его созданием будет заниматься Корпорация развития Ставропольского края. Проанализировали работу наших производителей в части работы с Wildberries и Ozon - насколько они увеличили объемы продаж. С начала года плюс 16% товарооборота"

- Денис Полюбин

Новый маркетплейс сможет выступить в качестве дополнительной площадки для продажи продукции местных производителей не только в Ставропольском крае, но и за его пределами, добавил министр в разговоре с "ТАСС Кавказ".

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