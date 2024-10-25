Землетрясение тряхнуло Грузию ночью

Небольшое землетрясение произошло в западной части Грузии сегодня ночью. Информации о том, нанесли ли подземные толчки какой-то ущерб и есть ли пострадавшие, нет.

Подземные толчки были зарегистрированы в начале сегодняшних суток на западе Грузии, о них сообщает грузинский Центр сейсмического мониторинга.

Местом землетрясения стал район у села Даба Чохатаури – оно расположено в Гурия. Время сейсмособытия – 00.27 по тбилисскому времени (23.27 предыдущих суток по мск).

Магнитуда землетрясения составила 3,1. А эпицентр толчков располагался на на глубине 14 км.

Данных о возможных разрушениях нет. Информация о пострадавших также отсутствует.