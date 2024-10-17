Вестник Кавказа

Жители Северного Кавказа предпочитают болеть на работе – опрос

Жители Северного Кавказа предпочитают болеть на работе – опрос
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на сезонный рост простудных заболеваний, добрая половина опрошенных на Ставрополье и в регионах СКФО предпочитают продолжать работать и отпроситься на пару дней, но не уходить на больничный.

Жители Ставрополья и регионов СКФО, несмотря на сезонный рост гриппа и ОРВИ, предпочитают, пусть даже с температурой, ходить на работу, перенося болезнь "на ногах", но не обращаться к врачам, чтобы оформить больничный, показал опрос крупной онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

"Многие не могут сделать это, так как боятся проблем на работе. А каждому пятому уходить на больничный запрещает руководство"

- HeadHunter

Чуть меньше половины, 47% ставропольцев, все же уходят на больничный, но две трети из них работают из дома. Треть из тех, кто так и не отметился у врача, работают из дома, а 21% ходят в офис и заражают других, передает "АиФ-Ставрополье". 

Чаще других болеть "на ногах" приходится охранникам, строителям, рабочим и тем, чья зарплата зависит от числа проданного товара и заключенных договоров. Как ни странно, не хотят "официально" болеть и руководители. Хотя и те, и другие признают, что эффект от такой "работы" стремится к нулю.

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