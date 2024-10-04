В ВОЗ россиян предупредили о приходе сезона простуд

Переменчивая осенняя погода, установившаяся на большей части России, несет с собой волну сезонных простудных заболеваний, в числе которых – грипп, коронавирус и ОРВИ, а значит, пора вакцинироваться, сообщили в российском офисе ВОЗ.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев напомнил, что вместе с похолоданием в страну приходит сезон ОРВИ, когда отмечается наибольший рост таких заболеваний.

"Рост заболеваемости ОРВИ растет в сезоны. Поэтому здесь очень важно следовать национальным рекомендациям по вакцинации. Ковид, вы знаете, у него нет сезонной природы. Мы с ним живем, он продолжает быть среди нас. Большой вспышки мы не наблюдаем, какого-то значительного увеличения заболеваемости. Но в связи с тем, что возможно наложение того уровня заболеваемости ковидом, который существует, на повышенный рост заболеваемости ОРВИ, здесь важна вакцинация"

- Батыр Бердыклычев

А вот у ОРВИ и всевозможных вирусных заболеваний как правило сезонный характер. И, конечно, следует ожидать повышения уровня заболеваемости ОРВИ, отметил специалист, призвав всех к сезонной вакцинации, передает ТАСС.

Сезон пика простудных заболеваний в России – это обычно ноябрь-декабрь, и сейчас самое время задуматься об этом, напомнил Бердыклычев.