Вестник Кавказа

Новый участок трассы откроют в ближайшее время на юге Армении

Новый участок трассы откроют в ближайшее время на юге Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В южной части Армении завершаются работы на участке дороги, ведущей к иранской границе. Открыть дорогу планируется через считанные дни.

В Сюникской области в ближайшее время состоится открытие нового участка магистральной трассы, ведущей к границе с Ираном. Об этом рассказал глава Мининфраструктуры Армении, выступая 13 ноября на правительственном часе в парламенте.

Гнел Саносян отметил, что на новом участке будет всего 6 поворотов, а не 16, как это было раньше. Это позволит увеличить скорость движения на трассе и сделает ее более удобной.

По словам министра, на дороге уже уложили асфальт. В скором времени там нанесут разметку и состыкуют этот участок с остальной дорогой.

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