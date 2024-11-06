Вестник Кавказа

Семь фур спасли из снежного плена в Армении

Семь фур спасли из снежного плена в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении закрыли на неопределенный срок участок дороги, где ранее в снежном плену оказались семь грузовиков. Выбраться им помогли спасатели.

Во вторник, 12 ноября, в Армении спасли из снежного плена семь большегрузов. Об этом рассказали в Сюникском областном спасательном управлении.

Как отмечается, грузовики застряли в снегу возле села Лцен. На помощь им выдвинулась группа спасателей. Они достали из снежного плена семь фур. Еще около полсотни легковых машин и 200 большегрузов удалось вызволить из пробок.

В настоящее время участок дороги, где застряли в снегу транспортные средства, временно закрыт.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1070 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Жители Сванети в Грузии могут остаться без электричества из-за майнинга

Жители Сванети в Грузии могут остаться без электричества из-за майнинга

Пожар в Нальчике потушили на площади в 700 &quot;квадратов&quot;

Пожар в Нальчике потушили на площади в 700 "квадратов"

Крупный пожар охватил склад в Нальчике

Крупный пожар охватил склад в Нальчике

Виновника массового ДТП в тоннеле установили в Сочи

Виновника массового ДТП в тоннеле установили в Сочи

Глава Ставрополья назвал причину взрыва газа в Пятигорске

Глава Ставрополья назвал причину взрыва газа в Пятигорске

Из психдиспансера в Махачкале сбежал убийца двух человек

Из психдиспансера в Махачкале сбежал убийца двух человек

На стройке в Тбилиси погиб водитель грузовика

На стройке в Тбилиси погиб водитель грузовика

Жильцов дома в Пятигорске расселят в санаториях

Жильцов дома в Пятигорске расселят в санаториях

Возгорание в ЖК в Пятигорске ликвидировано

Возгорание в ЖК в Пятигорске ликвидировано

Женщина погибла при взрыве газа в Пятигорске

Женщина погибла при взрыве газа в Пятигорске

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы