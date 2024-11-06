Семь фур спасли из снежного плена в Армении

В Армении закрыли на неопределенный срок участок дороги, где ранее в снежном плену оказались семь грузовиков. Выбраться им помогли спасатели.

Во вторник, 12 ноября, в Армении спасли из снежного плена семь большегрузов. Об этом рассказали в Сюникском областном спасательном управлении.

Как отмечается, грузовики застряли в снегу возле села Лцен. На помощь им выдвинулась группа спасателей. Они достали из снежного плена семь фур. Еще около полсотни легковых машин и 200 большегрузов удалось вызволить из пробок.

В настоящее время участок дороги, где застряли в снегу транспортные средства, временно закрыт.