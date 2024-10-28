В Армении расследуют аферу поставщиков автомобилей

Следственный комитет Армении выявил очередной механизм мошеннического хищения денег, которое практиковал серьезный поставщик новых автомобилей – компания обещала гражданам новые электромобили, а по сути крала у них деньги.

Следственный комитет (СК) Армении проводит расследование очередного механизма мошеннического хищения денег у граждан страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснило следствие, в период с мая по октябрь 2024 года сотрудники компании "БМ МОТОРС", специализирующейся на импорте и продаже автомобилей, брали у жителей предоплату за новые электромобили, однако в срок договоренность не выполнили, а деньги не вернули, передает NEWS.am.

Сотрудники компании обещали своим клиентам, что максимум через 2,5 месяца они станут обладателями электромобилей из Китая, если те заранее оплатят 70% их заявленной стоимости, однако машин заказчики так и не дождались.

В отношении руководства фирмы возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", потерпевшими признаны 8 человек, а общая сумма ущерба составляет свыше 46 млн драмов ($120 тыс), следствие продолжается.