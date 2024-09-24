Перепалка в парламенте стала поводом для уголовного дела в Армении

Конфликт между главой Следкома Армении и депутатом от правящей партии стал причиной для открытия уголовного дела. Инцидент в Нацсобрании случился почти две недели назад.

Уголовное дело было возбуждено после стычки председателя СК Армении Аргишти Кярамяна и одного из депутатов, рассказали в Генпрокуратуре страны.

Перепалка произошла в частности между главой Следкома и представителем правящей партии "Гражданский договор" Овиком Агазаряном, передает Sputnik Армения.

Инициатором дела выступил Антикоррупционный комитет. Оно открыто по ст. 486 Уголовного кодекса, то есть по факту вмешательства в правосудие или следствие.

Инцидент, о котором идет речь, случился 15 октября. Кярамян и Агазарян сначала вступили в словесный спор, который едва не вылился в выяснение отношений физическими методами.

Законодатель заявил, что Кярамян оказывает давление на представителей бизнес-кругов. В ответ глава Следкома напомнил Агазаряну, что за его сына дважды приходилось вступаться, так что речь идет о коррупции.